Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımda derbi hazırlıklarını tamamladı. İşte son gelişmeler...
    1 Kasım 2018 Perşembe, 20:50:02 Güncelleme: 20:50:48
    Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

    GALATASARAY CEPHESİ

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması yaptığı bildirildi.

    Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

    İdmanın, sınırlı alanda gerçekleştirilen taktik çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

    Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

    Sarı-kırmızılı ekibin, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

    Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

    F.BAHÇE CEPHESİ

    Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman tamamladı.

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