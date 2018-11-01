Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımda derbi hazırlıklarını tamamladı. İşte son gelişmeler...
1 Kasım 2018 Perşembe, 20:50:02
Güncelleme: 20:50:48
GALATASARAY CEPHESİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın, sınırlı alanda gerçekleştirilen taktik çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi.
F.BAHÇE CEPHESİ
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman tamamladı.