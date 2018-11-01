Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

F.BAHÇE CEPHESİ

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman tamamladı.



