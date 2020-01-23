Galatasaray tribününde Arda Turan detayı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Yeni transferlerden Sekidika karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Saracchi 78. dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray tribünlerinde sarı-kırmızılı takıma transferi gündemde olan Arda Turan detayı vardı. İşte o görüntü ve Galatasaray - Rizespor maçından kareler...

23 Ocak 2020 Perşembe 22:46 Güncelleme: 23.01.2020 22:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





