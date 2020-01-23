Galatasaray tribününde Arda Turan detayı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Yeni transferlerden Sekidika karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Saracchi 78. dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray tribünlerinde sarı-kırmızılı takıma transferi gündemde olan Arda Turan detayı vardı. İşte o görüntü ve Galatasaray - Rizespor maçından kareler...
23 Ocak 2020 Perşembe 22:46
Güncelleme: 23.01.2020 22:46
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, çoğunluğu Süper Lig'de az süre alan oyunculardan kurulu bir kadroyla maça çıktı. Sarı-kırmızılı tribünlerde Galatasaray'a dönmesi konuşulan Arda Turan detayı vardı.
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Galatasaray sahasında ÇaykurRizespor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı daha tempolu geçerken, sarı-kırmızılılar 60. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Deplasman ekibi Rizespor, 77. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın penaltı golüyle skorda dengeyi sağladı. Maçta son sözü Mario Lemina söyledi. Gabonlu yıldız, kornerden gelen topa düzgün bir kafa vuruşu yaparak 82. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray çeyrek final biletini alan son takım oldu.
ÇaykurRizespor maçında takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde Galatasaray'a dönmesi konuşulan Arda Turan'ın 66 numaralı formasını açtı.