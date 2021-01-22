Galeri Galatasaray Galatasaray transferini itiraf etti! Komşudan golcü geliyor

Galatasaray transferini itiraf etti! Komşudan golcü geliyor

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, ara dönemde kadrosuna mutlak bir golcüyü dahil etmek isterken, sürpriz bir isme kancayı attı. Öte yandan golcü futbolcu, kendisine sorulan Galatasaray sorusuna cevap verdi ve 'ilginin olduğunu' resmi dille açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray transferini itiraf etti! Komşudan golcü geliyor

Galatasaray transferini itiraf etti! Komşudan golcü geliyor

Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 6-1'lik üstünlükle ayrılmış ve zirve yarışında 'bende varım' demişti.

Galatasaray transferini itiraf etti! Komşudan golcü geliyor

Aslan, maçın ardından transfer çalışmalarına hız verirken, teknik direktör Fatih Terim ve yönetim, kadroya dahil edilecek isimlerin imza atması için artık son raddeye geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray transferini itiraf etti! Komşudan golcü geliyor

TFF'nin açıkladığı harcama limiti doğrultusunda oyuncu satışı sonrası kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'un, Mbaye Diagne'ye gelecek iyi teklifleri değerlendireceği bilinirken, bazı İngiliz kulüplerinin yıldız golcü için nabız yokladığı kaydedildi.

Galatasaray transferini itiraf etti! Komşudan golcü geliyor

Bununla beraber Galatasaray, imkanlar doğrultusunda Falcao ve Belhanda'ya da gelecek iyi transfer önerilerini değerlendirecek ve kadrosuna bir forvet dahil edecek.

Galatasaray transferini itiraf etti! Komşudan golcü geliyor

Galatasaray'ın forvet transferinde, satışlar sonrası resmi imzaları attırmak için harekete geçeceği kaydedilirken, Bulgaristan'da forma giyen o isme talip olduğu aktarıldı.

SON DAKİKA