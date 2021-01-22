Galatasaray transferini itiraf etti! Komşudan golcü geliyor
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, ara dönemde kadrosuna mutlak bir golcüyü dahil etmek isterken, sürpriz bir isme kancayı attı. Öte yandan golcü futbolcu, kendisine sorulan Galatasaray sorusuna cevap verdi ve 'ilginin olduğunu' resmi dille açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Ocak 2021 Cuma 21:16, Güncelleme 22.01.2021 21:29
Galatasaray transferini itiraf etti! Komşudan golcü geliyor