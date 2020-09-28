GaleriGalatasarayGalatasaray'da Belhanda gidiyor yıldız kanat transferi geliyor! Bonservisi...
Galatasaray'da Belhanda gidiyor yıldız kanat transferi geliyor! Bonservisi...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Fenerbahçe derbisinden golsüz eşitlikle ayrılmasının ardından hücum bölgesine yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını hızlandıran ve kadro derinliğini çoğaltmak isteyen sarı kırmızılılar, yeni yıldızına imzayı attırmaya çok yaklaştı. Aktarılan bilgilere göre Aslan'ın, o futbolcu için ödeyeceği bonservis dahi belli oldu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
28 Eylül 2020 Pazartesi 18:41, Güncelleme 28.09.2020 19:22
Galatasaray'da Belhanda gidiyor yıldız kanat transferi geliyor! Bonservisi...