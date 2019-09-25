Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'nin paylaşımına sert tepki!

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Kıtalararası Derbi'de karşı karşıya gelecek. Artık dev maça çok az bir zaman kaldı ve iki takım da bu önemli mücadelenin hazırlıklarına tam gaz sürdürüyor. Derbi öncesi psikolojik savaş da bir taraftan devam ediyor... Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından derbi haftasında 'Her zaman her yerde' hashtaghi ile bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe taraftarı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yaparken sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşıma tepki gösterdi. İşte Galatasaray taraftarının Fenerbahçe'nin paylaşımına tepkisi...

25 Eylül 2019 Çarşamba 22:10 Güncelleme: 25.09.2019 22:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





