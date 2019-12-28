Galatasaray taraftarı çıldırdı! Ömer Bayram... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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Galatasaray taraftarı çıldırdı! Ömer Bayram...

Galatasaray Antalyaspor maçı ile Süper Lig'de ilk yarının son haftası olan 17. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Aslan, Taylan Antalyalı ve Radamel Falcao'nun performansıyla alkış aldığı maçta rakibini 5-0 yendi ve sezonun en farklı galibiyetiyle 2019'u seyircisinin önünde moralli bir şekilde noktaladı. Babel'in golünde ise asisti Ömer Bayram yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 5 asist yapan yıldız futbolcu sosyal medyada da gündem oldu. İşte o paylaşımlar...
28 Aralık 2019 Cumartesi 22:54 Güncelleme: 28.12.2019 22:54
Galatasaray taraftarı çıldırdı! Ömer Bayram...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor'du. Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-0 mağlup ederek puanını 27 yaptı. Aslan 2 maç aradan sonra galibiyetle tanışırken 14 puanda kalan Antalyaspor'un 3 puan hasreti 10 maça çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray taraftarı çıldırdı! Ömer Bayram...

FALCAO ÖNCE PERDEYİ AÇTI, SONRA RAHATLATTI

Mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Ufuk Akyol'un elle oynaması sonucunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Radamel Falcao, 10. dakikada takımını öne geçirdi: 1-0. Kolombiyalı yıldız, 28'de farkı ikiye çıkardı. Mariano'nun içeri çevirdiği topa altıpasta gelişine düzgün vuran Falcao, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Ömer Bayram...

TAYLAN VURAMADI VE CELUSTKA!

Aslan, 37. dakikada farkı 3'e çıkardı. Ömer Bayram'ın açtığı ortaya Taylan Antalyalı düzgün vuramazken ondan seken topu Celustka kendi ağları gönderdi ve ilk yarı böyle sona erdi.

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Ömer Bayram...

BABEL VE TAYLAN PERDEYİ KAPATTI

Sarı-kırmızılılar, skorun da verdiği rahatlıkla ikinci yarıyı rölantide geçirdi. Antalyaspor'un farkı azaltma çabaları sonuç vermezken 82. dakikada Ömer Bayram'ın savunma arkasına attığı topta Ryan Babel skoru 4-0'a getirdi. 89. dakikada ise gecenin yıldızı Taylan Antalyalı, skoru belirledi: 5-0.

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Ömer Bayram...

ÖMER BAYRAM'DAN 17 MAÇTA 1 GOL 5 ASİST

Ömer Bayram bu sezon Galatasaray'da en fazla asist yapan futbolcu oldu. Galatasaray'ın yıldızı 13 maçta 1 gol 5 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcu toplamda bin 41 dakika sahada kaldı.

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