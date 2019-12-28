Galatasaray taraftarı çıldırdı! Ömer Bayram...

Galatasaray Antalyaspor maçı ile Süper Lig'de ilk yarının son haftası olan 17. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Aslan, Taylan Antalyalı ve Radamel Falcao'nun performansıyla alkış aldığı maçta rakibini 5-0 yendi ve sezonun en farklı galibiyetiyle 2019'u seyircisinin önünde moralli bir şekilde noktaladı. Babel'in golünde ise asisti Ömer Bayram yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 5 asist yapan yıldız futbolcu sosyal medyada da gündem oldu. İşte o paylaşımlar...

28 Aralık 2019 Cumartesi 22:54 Güncelleme: 28.12.2019 22:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





