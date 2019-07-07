Galatasaray son dakika haberi: Fernando'nun yerine dünya yıldızı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar birçok isim ile temas halinde. Takımın önemli oyuncularından Fernando'ya Sevilla'nın talip olması ile Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilmişti. Cimbom, Brezilyalı futbolcunun yerini dünya yıldızı ile doldurmanın planlarını yapıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika haberleri...

7 Temmuz 2019 Pazar 18:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





