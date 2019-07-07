Galatasaray son dakika haberi: Fernando'nun yerine dünya yıldızı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray son dakika haberi: Fernando'nun yerine dünya yıldızı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar birçok isim ile temas halinde. Takımın önemli oyuncularından Fernando'ya Sevilla'nın talip olması ile Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilmişti. Cimbom, Brezilyalı futbolcunun yerini dünya yıldızı ile doldurmanın planlarını yapıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika haberleri...
7 Temmuz 2019 Pazar 18:27
Galatasaray son dakika haberi: Fernando'nun yerine dünya yıldızı!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Galatasaray son dakika haberi: Fernando'nun yerine dünya yıldızı!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar sezona iddialı bir şekilde girmenin hesabını yapıyor.

Galatasaray son dakika haberi: Fernando'nun yerine dünya yıldızı!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Galatasaray yönetimi transferde ince eleyip sık dokuyor.

Galatasaray son dakika haberi: Fernando'nun yerine dünya yıldızı!

Sevilla ile Banega pazarlığını sürdüren Galatasaray, takımın önemli ismi Fernando'ya gelen teklif sonrası farklı arayışlara girmişti.

Galatasaray son dakika haberi: Fernando'nun yerine dünya yıldızı!

Sarı-kırmızılılar o bölgeyi dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmaya hazırlanıyor.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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