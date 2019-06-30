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Galatasaray son dakika haberi: Beklenen oldu! Transfer için İstanbul'a geldiler
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ederken bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlandı. Galatasaray'da transferin gözde ismin transferi için İstanbul'a geldiler. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
30 Haziran 2019 Pazar 20:50
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Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına büyük bir titizlik ile devam ediyor.
Transfer çalışmalarına teknik direktör Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.
Geçtiğimiz günlerde 3 oyuncu birden açıklayarak transferde sükse yapan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.
Arjantinli yıldız Ever Banega'nın transferinde mutlu sona çok yakın olan sarı-kırmızılılar, Vedat Muriç için de yaptığı teklifi yükseltti.