Galatasaray son dakika haberi: Beklenen oldu! Transfer için İstanbul'a geldiler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray son dakika haberi: Beklenen oldu! Transfer için İstanbul'a geldiler

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ederken bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlandı. Galatasaray'da transferin gözde ismin transferi için İstanbul'a geldiler. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
30 Haziran 2019 Pazar 20:50
Galatasaray son dakika haberi: Beklenen oldu! Transfer için İstanbul'a geldiler

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Galatasaray son dakika haberi: Beklenen oldu! Transfer için İstanbul'a geldiler

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına büyük bir titizlik ile devam ediyor.

Galatasaray son dakika haberi: Beklenen oldu! Transfer için İstanbul'a geldiler

Transfer çalışmalarına teknik direktör Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.

Galatasaray son dakika haberi: Beklenen oldu! Transfer için İstanbul'a geldiler

Geçtiğimiz günlerde 3 oyuncu birden açıklayarak transferde sükse yapan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.

Galatasaray son dakika haberi: Beklenen oldu! Transfer için İstanbul'a geldiler

Arjantinli yıldız Ever Banega'nın transferinde mutlu sona çok yakın olan sarı-kırmızılılar, Vedat Muriç için de yaptığı teklifi yükseltti.

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