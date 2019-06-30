Galatasaray son dakika haberi: Beklenen oldu! Transfer için İstanbul'a geldiler

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ederken bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlandı. Galatasaray'da transferin gözde ismin transferi için İstanbul'a geldiler. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

30 Haziran 2019 Pazar 20:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





