Galatasaray orta sahasına genç dinamo! Terim onay verdi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması üzerine çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımın scout ekibi sürpriz bir ismi gündeme getirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in ise transfere onay verdiği ifade edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
13 Haziran 2020 Cumartesi 07:46
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Galatasaray, Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Uzun süredir adaylar üzerinde araştırmalar yapan Cimbom'un scout ekibi, sürpriz bir ismi kulübe öneri olarak sundu. İşte detaylar...
Takvim'de yer alan habere göre scoutlar, Çekya Ligi takımlarından Viktoria Plzen'de forma giyen orta saha oyuncusu Pavel Bucha'yı önerdi.
Teknik direktör Fatih Terim'in ise bu transfere onay verdiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde Viktoria Plzen ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
PAVEL BUCHA KİMDİR?
1998 yılında Çekya'da dünyaya gelen 22 yaşındaki merkez orta saha, kariyerine Slavia Prag altyapısında başladı. Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
Pavel Bucha bu sezon Çek ekibinde başarılı bir performans sergiledi. 33 maça çıkan genç yıldız 11 gol atarken 9 da asist üretti. Çek orta sahanın güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro.