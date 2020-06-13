Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması üzerine çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımın scout ekibi sürpriz bir ismi gündeme getirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in ise transfere onay verdiği ifade edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri