Galatasaray o isimle anlaştı! - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaray o isimle anlaştı!

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardı.
28 Aralık 2018 Cuma, 16:48:42 Güncelleme: 16:57:45
Galatasaray o isimle anlaştı!

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardı.

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Galatasaray o isimle anlaştı!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bombayı patlatıyor. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho ile anlaşma sağladı.

Galatasaray o isimle anlaştı!

Eren Derdiyok'un da gözden çıkarılmasıyla transfere hız veren Galatasaray'da; anlaşma sağlanan Alan'ın Antalya kampına yetişmesi bekleniyor.

Galatasaray o isimle anlaştı!

Brezilyalı golcü, bu sezon çıktığı 22 maçta 19 gol ve 8 asist kaydetti.

Galatasaray o isimle anlaştı!

ALAN CARVALHO KİMDİR?
Tam adı Alan Douglas Borges de Carvalho olan ve 10 Temmuz 1989'da Brezilya'da doğan golcü oyuncu, kariyerine ülkesinin Fluminense kulübünde başladı.

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