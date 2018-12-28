Galatasaray o isimle anlaştı!

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardı.

28 Aralık 2018 Cuma, 16:48:42 Güncelleme: 16:57:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





