Galatasaray o isimle anlaştı!

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardı.
28 Aralık 2018 Cuma, 16:48:42
Güncelleme: 16:57:45
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Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardı.
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bombayı patlatıyor. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho ile anlaşma sağladı.
Eren Derdiyok'un da gözden çıkarılmasıyla transfere hız veren Galatasaray'da; anlaşma sağlanan Alan'ın Antalya kampına yetişmesi bekleniyor.
Brezilyalı golcü, bu sezon çıktığı 22 maçta 19 gol ve 8 asist kaydetti.
ALAN CARVALHO KİMDİR? Tam adı Alan Douglas Borges de Carvalho olan ve 10 Temmuz 1989'da Brezilya'da doğan golcü oyuncu, kariyerine ülkesinin Fluminense kulübünde başladı.