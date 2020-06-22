Haberler Galeri Galatasaray Muslera'nın yerini dolduracak ismi buldu! İspanya'dan geliyor...

Galatasaray Muslera'nın yerini dolduracak ismi buldu! İspanya'dan geliyor...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Cimbom, mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara almıştı. Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek Muslera'nın yerine kaleye Okan Kocuk geçerken, genç eldivenin yetersiz olduğu teknik heyet tarafından kabul edildi. Sarı kırmızılılar, gelecek sezon mutlak bir kaleci transfer etmek isterken, Muslera'nın yerine 1 numaraya sahip olacak ismi buldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

22 Haziran 2020 Pazartesi 16:54 Güncelleme: 22.06.2020 17:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





