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Galatasaray Muslera'nın yerini dolduracak ismi buldu! İspanya'dan geliyor...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Cimbom, mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara almıştı. Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek Muslera'nın yerine kaleye Okan Kocuk geçerken, genç eldivenin yetersiz olduğu teknik heyet tarafından kabul edildi. Sarı kırmızılılar, gelecek sezon mutlak bir kaleci transfer etmek isterken, Muslera'nın yerine 1 numaraya sahip olacak ismi buldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Haziran 2020 Pazartesi 16:54
Güncelleme: 22.06.2020 17:28
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Galatasaray'da dev transfer operasyonu başlıyor... Fernando Muslera'nın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yeni bir kaleci arayışına giren Cimbom, istediği ismi buldu.
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Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.
Müsabaka sonrası maçın hakemi gündeme otururken, diğer yandan da kaleci Okan Kocuk'un performansı akıllarda soru işaretine neden olmuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimden Muslera yerine yeni 1 numarasını isterken, aranan ismin bulunduğu kaydedildi.
OKAN YETERSİZ BULUNDU Sezon sonuna kadar Okan Kocuk ile devam edecek Galatasaray, genç eldivenin yerine gelecek sezon kaleyi koruyacak ismi İspanya'da buldu.