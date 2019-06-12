Galatasaray muhalefetinden flaş talep! 'Transfer yetkisi durdurulsun...'

Galatasaray yönetiminden edinilen bilgiye göre, 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan 'Genel kurulun iptali' davasına fer-i müdahale talebinde bulunan Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, üye alımı ve finansal kararlar gibi kritik işlerin yönetim tarafından yürütülmesine itiraz ederek, yönetimin dernek tüzüğünde yazılı görevlerinden men edilmesi yönünde ihtiyati tedbir talebinde bulundu.