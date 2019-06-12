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Galatasaray muhalefetinden flaş talep! 'Transfer yetkisi durdurulsun...'
Son şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ederken flaş bir gelişme ile sarsıldı. Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen, sonrasında ise mahkeme aracılığıyla bu karara tedbir getiren başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 'transfer yetkisini kullanamama' tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
12 Haziran 2019 Çarşamba 21:06 Güncelleme: 12.06.2019 21:06
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Galatasaray yönetiminden edinilen bilgiye göre, 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan 'Genel kurulun iptali' davasına fer-i müdahale talebinde bulunan Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, üye alımı ve finansal kararlar gibi kritik işlerin yönetim tarafından yürütülmesine itiraz ederek, yönetimin dernek tüzüğünde yazılı görevlerinden men edilmesi yönünde ihtiyati tedbir talebinde bulundu.
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