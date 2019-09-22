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Galatasaray maçı öncesi Paris Saint-Germain'de endişe artıyor!
Paris Saint-Germain geniş oyuncu kadrosuna rağmen sakat oyuncuların günden güne artmasıyla büyük bir krizin içine girdi. Fransız ekibi ligde Olympique Lyon ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynayacağı maçlar öncesi sakatların artmasından endişeli. İşte sakatlığı bulunan o isimler...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
22 Eylül 2019 Pazar 14:21
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Fransa Ligue 1'de Olympique Lyon ile karşılaşacağı maç öncesi sakat oyuncularının sayısında artış yaşanan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel büyük bir sıkıntıya girdi.
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Şampiyonlar Ligi'nde önemli eksiklerine rağmen Real Madrid'i 3-0'lık net bir skorla mağlup eden PSG, Lyon maçı öncesi eksik listesinin genişlemesiyle kırmızı alarm verdi.
Teknik direktör Thomas Tuchel düzenlediği basın toplantısında, Inter'den kiraladıkları golcü oyuncu Mauro Icardi ve Real Madrid maçında ayağına darbe aldığı ifade edilen Pablo Sarabia'nın Lyon'a karşı mücadele edemeyeceğini bildirdi.
1 Ekim'de Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan PSG'de, Lyon maçında forma giyemeyecek isimler şöyle;