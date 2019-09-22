Paris Saint-Germain geniş oyuncu kadrosuna rağmen sakat oyuncuların günden güne artmasıyla büyük bir krizin içine girdi. Fransız ekibi ligde Olympique Lyon ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynayacağı maçlar öncesi sakatların artmasından endişeli. İşte sakatlığı bulunan o isimler...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)