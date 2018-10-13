Galatasaray Linnes ile sözleşme uzatıyor! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Galatasaray Linnes ile sözleşme uzatıyor!

    Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes yeni sözleşmeyle birlikte zammı da kapıyor. SABAH'a konuşan başarılı sağ bekin menajeri Solbakken, "Linnes'i isteyen birçok kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray. Çünkü bu kulübü çok seviyor." dedi. Yönetim harekete geçti.
    13 Ekim 2018 Cumartesi, 18:54:01 Güncelleme: 18:58:06
    Galatasaray Linnes ile sözleşme uzatıyor!

    Galatasaray'da 5 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor: Selçuk, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes ve Tarık Çamdal.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray Linnes ile sözleşme uzatıyor!

    Yönetim bu isimlerden Sinan ve Linnes'le devam etmeyi planlıyor.

    Galatasaray Linnes ile sözleşme uzatıyor!

    Norveç basınına konuşan 27 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da mutluyum. Yönetimin benimle yeni sözleşme imzalama istiyor. Ama Avrupa'dan teklifler var" demişti.

    Galatasaray Linnes ile sözleşme uzatıyor!

    Martin Linnes'in menajeri Jim Solbakken'in Sabah'a yaptığı açıklamlar ise şu şekilde;

    Galatasaray Linnes ile sözleşme uzatıyor!

    "Linnes'i isteyen birçok kulüp var. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta da 90 dakika oynayan bir oyuncuya böyle ilginin olması normal."

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