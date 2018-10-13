Galatasaray Linnes ile sözleşme uzatıyor!

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes yeni sözleşmeyle birlikte zammı da kapıyor. SABAH'a konuşan başarılı sağ bekin menajeri Solbakken, "Linnes'i isteyen birçok kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray. Çünkü bu kulübü çok seviyor." dedi. Yönetim harekete geçti.



13 Ekim 2018 Cumartesi, 18:54:01 Güncelleme: 18:58:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





