Galatasaray Kostas Mitroglounu KAPa bildirdi - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray Kostas Mitroglou'nu KAP'a bildirdi

Galatasaray Diagne transferinin ardından Kostas Mitroglou'nu KAP'a bildirdi. Peki Galatasaray'ın ödeyeceği ücret ne kadar...
31 Ocak 2019 Perşembe, 10:50:23 Güncelleme: 10:54:50
Galatasaray Kostas Mitroglounu KAPa bildirdi

Transfer döneminin son gününde iki forvet transferi yapan sarı kırmızılı ekip Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu da KAP'a bildirdi.

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Galatasaray Kostas Mitroglounu KAPa bildirdi

Alan, Pato, Balotelli ve Benjamin Tetteh gibi isimlerle anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Marsilya forması giyen Kostas Mitroglou ile temasa geçti.

Galatasaray Kostas Mitroglounu KAPa bildirdi

Transferde son güne girilirken Marsilya ve golcü oyuncu ile anlaşma sağlandı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Kostas Mitroglou'nun sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

Galatasaray Kostas Mitroglounu KAPa bildirdi

G.SARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI GELDİ

"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray Kostas Mitroglounu KAPa bildirdi

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