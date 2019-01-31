Galatasaray Kostas Mitroglounu KAPa bildirdi - Fotomaç
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Galatasaray Kostas Mitroglou'nu KAP'a bildirdi
Galatasaray Diagne transferinin ardından Kostas Mitroglou'nu KAP'a bildirdi. Peki Galatasaray'ın ödeyeceği ücret ne kadar...
31 Ocak 2019 Perşembe, 10:50:23
Güncelleme: 10:54:50
Transfer döneminin son gününde iki forvet transferi yapan sarı kırmızılı ekip Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu da KAP'a bildirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alan, Pato, Balotelli ve Benjamin Tetteh gibi isimlerle anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Marsilya forması giyen Kostas Mitroglou ile temasa geçti.
Transferde son güne girilirken Marsilya ve golcü oyuncu ile anlaşma sağlandı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Kostas Mitroglou'nun sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.
G.SARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI GELDİ
"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI
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