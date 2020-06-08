Galatasaray kesenin ağzını açtı! Seri'nin yerine Boşnak maestro

Önümüzdeki sezon için planlamalarını hız kesmeden sürdüren ve 6 isimden toplamda 30 milyon Euro'luk bir gelir bekleyen Galatasaray, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Jean Michael Seri ile yola devam etmeme kararı alan Cimbom, Milan'da forma giyen Boşnak yıldızı bonservisiyle kadroya katmayı hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri