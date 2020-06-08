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Galatasaray kesenin ağzını açtı! Seri'nin yerine Boşnak maestro
Önümüzdeki sezon için planlamalarını hız kesmeden sürdüren ve 6 isimden toplamda 30 milyon Euro'luk bir gelir bekleyen Galatasaray, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Jean Michael Seri ile yola devam etmeme kararı alan Cimbom, Milan'da forma giyen Boşnak yıldızı bonservisiyle kadroya katmayı hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
8 Haziran 2020 Pazartesi 06:47
Güncelleme: 08.06.2020 06:47
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Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da orta saha transfer için yoğun mesai harcanıyor.
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Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşmasına varan Cimbom, orta sahaya bir takviye daha yaparak kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta oynayan Rumen futbolcu Razvan Marin'le bir süredir ilgilenen Süper Lig devinin gündemine yeni bir isim girdi.
Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Jean Michael Seri'yi yeni sezonda kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılı ekip 8 numara için ses getirecek bir transfer planlıyor.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İtalyanın köklü ekiplerinden Milan'da istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki Boşnak maestro Rade Krunic için harekete geçti.