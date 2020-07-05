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Galatasaray karşısında Trabzonspor'un kozu belli oldu! "Tek kişilik dev kadro"
Süper Lig'in 30. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadelede Galatasaray ve Trabzonspor, kozlarını TT Arena'da paylaşacak. Bu dev derbi öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray adına kritik detaylar var. İşte derbi notları...
5 Temmuz 2020 Pazar 13:02
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Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in şampiyonluk kaderini belirleyebilecek bir maça çıkıyor. Dev derbi öncesi karşılaşmanın şifreleri neler?
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Süper Lig'de haftaya dördüncü sırada giren Galatasaray bu akşam, ikinci basamaktaki Trabzonspor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Konuk ekip kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek isterken, ligde oynadığı son beş maçta galip gelemeyen Galatasaray ise ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini devirerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Karşılaşma öncesi özellikle ev sahibi ekipte çok önemli eksikler dikkat çekiyor.
İKİSİ DE KANATLARI KULLANIYOR Ligin zirvesinde yer alan iki ekip de hem hücumda hem de savunmada benzer yönlere sahip... Her iki takım da kısa pasları tercih ederken kanatları efektif kullanıyor. Galatasaray şimdiye kadar Onyekuru'nun bulunduğu sol kanadı daha çok tercih ederken, Trabzonspor Abdülkadir Ömür'lü sağ taraftan daha fazla atak yaptı.