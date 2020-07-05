Galatasaray karşısında Trabzonspor'un kozu belli oldu! "Tek kişilik dev kadro"

İKİSİ DE KANATLARI KULLANIYOR

Ligin zirvesinde yer alan iki ekip de hem hücumda hem de savunmada benzer yönlere sahip... Her iki takım da kısa pasları tercih ederken kanatları efektif kullanıyor. Galatasaray şimdiye kadar Onyekuru'nun bulunduğu sol kanadı daha çok tercih ederken, Trabzonspor Abdülkadir Ömür'lü sağ taraftan daha fazla atak yaptı.