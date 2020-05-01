Galatasaray istiyordu! Beşiktaş ve Trabzonspor da peşinde

Süper Lig'de transfer söylentileri durmak bilmiyor... Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sürdürmeye devam ederken, 3 dev kulüp bir isim için karşı karşıya... Galatasaray'ın gündeminde bulunan bir isim için bu kez Beşiktaş ve Trabzonspor'un da devreye girdiği öğrenildi. İşte transfer savaşının detayları...