Galatasaray istiyordu! Beşiktaş ve Trabzonspor da peşinde - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Galatasaray istiyordu! Beşiktaş ve Trabzonspor da peşinde

Süper Lig'de transfer söylentileri durmak bilmiyor... Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sürdürmeye devam ederken, 3 dev kulüp bir isim için karşı karşıya... Galatasaray'ın gündeminde bulunan bir isim için bu kez Beşiktaş ve Trabzonspor'un da devreye girdiği öğrenildi. İşte transfer savaşının detayları...

1 Mayıs 2020 Cuma 17:00 Güncelleme: 01.05.2020 17:53
Galatasaray istiyordu! Beşiktaş ve Trabzonspor da peşinde

Corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok dünya liginde olduğu gibi Süper Lig'e de ara verilmişti.

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Galatasaray istiyordu! Beşiktaş ve Trabzonspor da peşinde

Verilen bu arayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyen ekipler, kadrolarını güçlendirmek için girişimlerini sürdürürken Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray istiyordu! Beşiktaş ve Trabzonspor da peşinde

4 dev kulüp için de her gün birçok isim anılırken bu kez Galatasaray'ın transfer listesinde olan bir ismim için yarış Beşiktaş ve Trabzonspor'da katıldı.

Galatasaray istiyordu! Beşiktaş ve Trabzonspor da peşinde

İŞTE TRANSFER SAVAŞININ DETAYLARI...

Galatasaray istiyordu! Beşiktaş ve Trabzonspor da peşinde

Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli ismi Erdoğan Yeşilyurt'u Galatasaray'dan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor da gündemine aldı.

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