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Galatasaray istiyordu! Beşiktaş ve Trabzonspor da peşinde
Süper Lig'de transfer söylentileri durmak bilmiyor... Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sürdürmeye devam ederken, 3 dev kulüp bir isim için karşı karşıya... Galatasaray'ın gündeminde bulunan bir isim için bu kez Beşiktaş ve Trabzonspor'un da devreye girdiği öğrenildi. İşte transfer savaşının detayları...
1 Mayıs 2020 Cuma 17:00
Güncelleme: 01.05.2020 17:53
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok dünya liginde olduğu gibi Süper Lig'e de ara verilmişti.
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Verilen bu arayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyen ekipler, kadrolarını güçlendirmek için girişimlerini sürdürürken Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.
4 dev kulüp için de her gün birçok isim anılırken bu kez Galatasaray'ın transfer listesinde olan bir ismim için yarış Beşiktaş ve Trabzonspor'da katıldı.
İŞTE TRANSFER SAVAŞININ DETAYLARI...
Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli ismi Erdoğan Yeşilyurt'u Galatasaray'dan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor da gündemine aldı.