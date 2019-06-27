Galatasaray ilk transferini yaptı!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray teknik patron Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe'de forma giyen Şener Özbayraklı ve transfer sezonunun gözde isimlerinden biri olan Vedat Muriç'te imzaya çok yakın. Uygulanacak olan yabancı kuralı için yerli isimlere yönelen Galatasaray, ilk transferinde mutlu sonra ulaştı...

27 Haziran 2019 Perşembe 19:03 Güncelleme: 27.06.2019 19:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





