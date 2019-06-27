Galatasaray ilk transferini yaptı!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray teknik patron Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe'de forma giyen Şener Özbayraklı ve transfer sezonunun gözde isimlerinden biri olan Vedat Muriç'te imzaya çok yakın. Uygulanacak olan yabancı kuralı için yerli isimlere yönelen Galatasaray, ilk transferinde mutlu sonra ulaştı...
27 Haziran 2019 Perşembe 19:03
Güncelleme: 27.06.2019 19:03
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Galatasaray, yapacağı kaliteli ve yerinde transferlerle kadrosunu güçlendirerek üstüste 3. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.
Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray kurmayları, transferde Fatih Terim'in raporları doğrultusunda ilerliyor.
Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar bu yüzden transferde her adımı düşünüyor.
Yapılacak takviyelerin yanında bekleneni veremeyen isimlerle de yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar da sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş gibi isimlerle sözleşme yenilenmeyecek gibi görünüyor.