Galatasaray ile Sevilla arasında yılın takası! Banega derken...

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda sürpriz bir takas gündeme geldi. Banega transferinde oldukça istekli olan Galatasaray, bu transferde Fernando'yu takas olarak kullanacağı iddia ediliyordu. Fakat transferin perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Galatasaray, Fernando karşılığında Sevilla'dan başka bir oyuncuyu alacak. İşte transferin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

8 Temmuz 2019 Pazartesi 22:13 Güncelleme: 08.07.2019 22:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





