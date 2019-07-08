Galatasaray ile Sevilla arasında yılın takası! Banega derken... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray ile Sevilla arasında yılın takası! Banega derken...

Galatasaray ile Sevilla arasında yılın takası! Banega derken...

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda sürpriz bir takas gündeme geldi. Banega transferinde oldukça istekli olan Galatasaray, bu transferde Fernando'yu takas olarak kullanacağı iddia ediliyordu. Fakat transferin perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Galatasaray, Fernando karşılığında Sevilla'dan başka bir oyuncuyu alacak. İşte transferin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
8 Temmuz 2019 Pazartesi 22:13 Güncelleme: 08.07.2019 22:13
Galatasaray ile Sevilla arasında yılın takası! Banega derken...


Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Galatasaray ile Sevilla arasında yılın takası! Banega derken...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar transferde hummalı bir çalışma içine girdi.

Galatasaray ile Sevilla arasında yılın takası! Banega derken...

Galatasaray, kadro mühendisliği kapsamında Sevilla'nın yıldız orta saha oyuncusu Banega'yı kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfediyordu.

Galatasaray ile Sevilla arasında yılın takası! Banega derken...

Cimbom, Arjantinli yıldızın transferi için İspanyol ekibine resmi yazıyı gönderdi.

Galatasaray ile Sevilla arasında yılın takası! Banega derken...

Sevilla'nın Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fernando'ya olan ilgisini fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, Banega - Fernando takasını gündeme getirmişti.

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