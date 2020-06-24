Haberler Galeri Galatasaray ile adı anılan o golcüye şok ifadeler!

Galatasaray ile adı anılan o golcüye şok ifadeler!

Galatasaray'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği iddia edilen golcü futbolcu için Ukrayna basınında olay iddialar gündeme geldi... Ülkenin önde gelen spor yorumcularından Ihor Tsyhanyk, yaptığı açıklamada oyuncunun kesinlikle satılması gerektiğini dile getirirken, haberin detaylarında kendisinin alkol sorunu olduğu ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

24 Haziran 2020 Çarşamba 14:36 Güncelleme: 24.06.2020 15:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





