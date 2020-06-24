Galatasaray ile adı anılan o golcüye şok ifadeler!
Galatasaray'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği iddia edilen golcü futbolcu için Ukrayna basınında olay iddialar gündeme geldi... Ülkenin önde gelen spor yorumcularından Ihor Tsyhanyk, yaptığı açıklamada oyuncunun kesinlikle satılması gerektiğini dile getirirken, haberin detaylarında kendisinin alkol sorunu olduğu ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
24 Haziran 2020 Çarşamba 14:36
Güncelleme: 24.06.2020 15:11
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray için kısa süre önce önemli bir iddia ortaya atılmıştı.
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Cimbom, sezonun sona ermesiyle beraber Falcao'nun yanında bir yardımcı istiyor.
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali promlemlerden ötürü kısa vadede takıma katkı sağlayabilecek bir ismi transfer etmek isteyen Galatasaray'ın, aradığı golcüyü Süper Lig'de bulduğu ifade edilmişti.
Bu bağlamda sarı kırmızılıların, şu anda Ankaragücü'nde kiralık oynayan Gerson'a kancayı taktığı aktarılmıştı.
Bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan ve sarı lacivertlilerde kiralık forma giyen Gerson için Ukrayna basını, okuyucularına aktardığı haberde önemli bilgilere yer verdi.