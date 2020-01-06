Galatasaray için geliyordu bakın hangi takıma transfer oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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Galatasaray için geliyordu bakın hangi takıma transfer oldu!

Süper Lig'de ikinci yarıya daha iyi ve daha genç bir kadroyla girmeye hazırlanan Galatasaray'da Marcelo Saracchi transferi de tamamlanırken, sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldiği iddia edilen Kosovalı forvet Oltion Balttali, başka bir kulübe transfer oldu. İşte detaylar...
6 Ocak 2020 Pazartesi 21:47
Galatasaray için geliyordu bakın hangi takıma transfer oldu!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

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Galatasaray için geliyordu bakın hangi takıma transfer oldu!

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer aldı.

Galatasaray için geliyordu bakın hangi takıma transfer oldu!

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Galatasaray için geliyordu bakın hangi takıma transfer oldu!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Galatasaray için geliyordu bakın hangi takıma transfer oldu!

İLK BOMBA ONYEKURU

Ara transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da ilk icraat, geçtiğimiz sezon alınan şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Henry Onyekuru oldu.

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