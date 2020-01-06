Galatasaray için geliyordu bakın hangi takıma transfer oldu!

Süper Lig'de ikinci yarıya daha iyi ve daha genç bir kadroyla girmeye hazırlanan Galatasaray'da Marcelo Saracchi transferi de tamamlanırken, sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldiği iddia edilen Kosovalı forvet Oltion Balttali, başka bir kulübe transfer oldu. İşte detaylar...

6 Ocak 2020 Pazartesi 21:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





