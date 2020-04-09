Galatasaray Hulk transferinde öne geçti! İşte scout ekibinin raporu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray Hulk transferinde öne geçti! İşte scout ekibinin raporu

Galatasaray'da indirime yanaşmayan Falcao, Al Sadd ile temasta… Sarı-kırmızılı ekip de boş durmuyor. Çin'den ayrılmak isteyen Hulk gündemde... Brezilyalı yıldızın yüksek maliyeti korkutsa da Galatasaray'ı bu transfer için öne geçiren avantajlar var. İşte sarı-kırmızılı scout ekibinin Hulk raporu ve bu transferde Galatasaray'ı öne geçiren detaylar...
9 Nisan 2020 Perşembe 06:48
Galatasaray Hulk transferinde öne geçti! İşte scout ekibinin raporu

Milyonların sevgilisi futbol, corona virüsü nedeniyle dünyanın hemen hemen her yerinde durmuş durumda... Futbolcuların maaşlarında indirimin konuşulduğu bugünlerde gözler Galatasaray'ın en çok kazanan ismi Radamel Falcao'da...

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Galatasaray Hulk transferinde öne geçti! İşte scout ekibinin raporu

Bonuslarla 7 milyon euro ücreti bulunan Kolombiyalı futbolcunun indirime yanaşmadığı, hatta Katar ve Suudi takımlarıyla temas halinde olduğu konuşuluyor. Özellikle de İspanyol Xavi'nin çalıştırdığı Al Sadd öne çıkmış durumda... Galatasaray da boş durmuyor.

Galatasaray Hulk transferinde öne geçti! İşte scout ekibinin raporu

ŞARTLARI İNCELENDİLER
Falcao giderse Galatasaray, alacağı bonservis bedeliyle yerine Hulk'u getirmeyi düşünüyor. Ancak Çin'de 20 milyon euro kazanan Brezilyalı oyuncunun, Türkiye'ye nasıl geleceği de merak konusu olmuş durumda...

Galatasaray Hulk transferinde öne geçti! İşte scout ekibinin raporu

Cimbom'un scout ekibi bu konuda bir rapor hazırladı, şartları masaya yatırdı. Transferin hangi şartlarda nasıl sonlandırılabileceğinin cevabını verdi. Bu cevaplara bakınca da Hulk için olmaz olmaz denmemesi gerektiği sonucuna ulaşılıyor.

Galatasaray Hulk transferinde öne geçti! İşte scout ekibinin raporu

KAFASINDA ÇİN'İ BİTİRDİ
Corona vırüsü salgınından sonra Çin'de oynamayı kesinlikle düşünmeyen Hulk'un aralık ayında Shanghai ile sözleşmesi sona eriyor. Şimdiden ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı futbolcunun, nisan başı itibarıyla virüsten en az ülkeler arasında yer alan Türkiye'ye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

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