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Galatasaray haberi: Radamel Falcao hakkında şoke eden gerçek!
Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takıma transferi yüksek sesle konuşulan ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco'nun santrfor transferi yapmasını bekleyen Galatasaray artık Falcao için gün sayıyor. Kolombiyalı golcünün lakabından futbol olmasaydı yapmak istediği mesleğe kadar bilinmeyen gerçekleri derledik. İşte detaylar...
1 Ağustos 2019 Perşembe 18:22
Güncelleme: 01.08.2019 18:36
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Radamel Falcao Garcia Zarate, Santa Marta doğumlu. Radamel ve Camenza çiftinin çocukları olarak 10 Şubat 1986'da doğdu.
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İsmini, Brezilyalı orta saha Paulo Roberto Falcao'dan aldı. O dönem dünyanın en pahalı transferi olarak Roma'ya gitmişti.
BABASI SERT STOPERDİ
Babası Radamel Garcia, 70'ler ve 80'lerde profesyonel olarak futbol oynuyordu. Sert bir stoperdi.
Radamel Falcao, 11 yaşında Ajax tarafından denendi ancak beğenilmedi.
Radamel Falcao, 13 yaşında Kolombiya 2. Lig takımı Lanceros Boyaca ile ilk kontratını imzaladı.