Galatasaray haberi: Radamel Falcao hakkında şoke eden gerçek!

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takıma transferi yüksek sesle konuşulan ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco'nun santrfor transferi yapmasını bekleyen Galatasaray artık Falcao için gün sayıyor. Kolombiyalı golcünün lakabından futbol olmasaydı yapmak istediği mesleğe kadar bilinmeyen gerçekleri derledik. İşte detaylar...