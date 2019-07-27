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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray geç kaldı! Milan alıyor

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım önceliğini forvet oyuncusuna verse de orta sahasına da takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a ilgilendiği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:37 Güncelleme: 27.07.2019 16:12
Galatasaray geç kaldı! Milan alıyor

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, bir yandan da iddialı bir kadro kurmak için transfer girişimlerine devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray geç kaldı! Milan alıyor

Sarı-kırmızılıların önceliği forvet transferi ve buna bağlı olarak Radamel Falcao olsa da Fernando'nun gidişiyle ön libero mevkisinde de arayışlar sürüyor.

Galatasaray geç kaldı! Milan alıyor

Buna karşın teknik direktör Fatih Terim'ın ısrarla istediği genç isimden kötü haber geldi.

Galatasaray geç kaldı! Milan alıyor

Fransız basınından SoocerLink'in haberine göre Galatasaray'ın teklif götürdüğü Empoli'li Ismael Bennacer, daha önce Milan'a söz verdiği için bu takıma transfer olacak.

Galatasaray geç kaldı! Milan alıyor

21 yaşındaki Cezayirli futbolcunun İtalyan ekibinden gelen teklifi kabul ettiği ve oyuncunun Milano'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği bilgisi paylaşıldı.

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