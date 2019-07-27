Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım önceliğini forvet oyuncusuna verse de orta sahasına da takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a ilgilendiği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)