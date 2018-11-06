Galatasaray - Fenerbahçe ile ilgili sevkler hazır

TFF Hukuk Müşavirliği, müsabakada kırmızı kart gören ve disiplin kuruluna sevk edilecek olan Fenerbahçeli Jailson, Roberto Soldado ve Galatasaray'dan Badou Ndiaye isimleri ile birlikte, olaylara karışan ve suçlu olduğu düşünülen Donk ve Rodrigues'in de disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.