Galatasaray - Fenerbahçe ile ilgili sevkler hazır

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2-2 sonuçlanan ancak futboldan çok yaşanan olaylarla konuşulan derbinin faturası ağır olacak.
6 Kasım 2018 Salı, 00:20:00
Güncelleme: 00:35:40
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sporx'in haberine göre; karşılaşmanın temsilci ve hakem raporlarını alan, ardından müsabakanın görüntülerini inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, raporlarda eksik gördüğü ve soru işareti olan olaylarla ilgili başta hakem Fırat Aydınus olmak üzere gözlemciden de ek rapor istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TFF Hukuk Müşavirliği, müsabakada kırmızı kart gören ve disiplin kuruluna sevk edilecek olan Fenerbahçeli Jailson, Roberto Soldado ve Galatasaray'dan Badou Ndiaye isimleri ile birlikte, olaylara karışan ve suçlu olduğu düşünülen Donk ve Rodrigues'in de disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.
Raporlarda ayrıca Serdar Aziz, Muğdat ve Yiğithan Güveli'nin isimlerinin yer aldığı öğrenildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, talimatlar gereği futbolcuların karıştığı bu eylemlerin müsabaka dışı olmasından dolayı disiplin talimatının ilgili saldırı maddesinden sevkine karar verirken, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş da, aynı kapsamda disiplin kuruluna gönderildi.
EN AĞIR FATURA ŞAŞ'A
Hem hakem, hem de temsilci raporlarında yer alan Hasan Şaş'ın sevk dosyası en kabarık isim olması Galatasaray antrenörünü ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.