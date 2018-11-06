Galatasaray - Fenerbahçe ile ilgili sevkler hazır - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray - Fenerbahçe ile ilgili sevkler hazır

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2-2 sonuçlanan ancak futboldan çok yaşanan olaylarla konuşulan derbinin faturası ağır olacak.

    6 Kasım 2018 Salı, 00:20:00 Güncelleme: 00:35:40
    Galatasaray - Fenerbahçe ile ilgili sevkler hazır

    Sporx'in haberine göre; karşılaşmanın temsilci ve hakem raporlarını alan, ardından müsabakanın görüntülerini inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, raporlarda eksik gördüğü ve soru işareti olan olaylarla ilgili başta hakem Fırat Aydınus olmak üzere gözlemciden de ek rapor istedi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray - Fenerbahçe ile ilgili sevkler hazır

    TFF Hukuk Müşavirliği, müsabakada kırmızı kart gören ve disiplin kuruluna sevk edilecek olan Fenerbahçeli Jailson, Roberto Soldado ve Galatasaray'dan Badou Ndiaye isimleri ile birlikte, olaylara karışan ve suçlu olduğu düşünülen Donk ve Rodrigues'in de disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

    Galatasaray - Fenerbahçe ile ilgili sevkler hazır

    Raporlarda ayrıca Serdar Aziz, Muğdat ve Yiğithan Güveli'nin isimlerinin yer aldığı öğrenildi.

    Galatasaray - Fenerbahçe ile ilgili sevkler hazır

    TFF Hukuk Müşavirliği, talimatlar gereği futbolcuların karıştığı bu eylemlerin müsabaka dışı olmasından dolayı disiplin talimatının ilgili saldırı maddesinden sevkine karar verirken, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş da, aynı kapsamda disiplin kuruluna gönderildi.

    Galatasaray - Fenerbahçe ile ilgili sevkler hazır

    EN AĞIR FATURA ŞAŞ'A

    Hem hakem, hem de temsilci raporlarında yer alan Hasan Şaş'ın sevk dosyası en kabarık isim olması Galatasaray antrenörünü ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN