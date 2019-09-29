Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları dış basında

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi sahasında konuk ettiği ve 0-0 berabere kaldığı maç dış basında da yankı buldu. Özellikle Kolombiya basını Radamel Falcao'dan dolayı derbiye geniş yer ayırdı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)