Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları dış basında
Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi sahasında konuk ettiği ve 0-0 berabere kaldığı maç dış basında da yankı buldu. Özellikle Kolombiya basını Radamel Falcao'dan dolayı derbiye geniş yer ayırdı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Eylül 2019 Pazar 10:50
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe maç fazlasıyla 2. sırada, Galatasaray da maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.
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Bu karşılaşma Türkiye'de olduğu kadar, dış basında da geniş yer buldu. Derbi mücadelesi özellikle Radamel Falcao'nun ülkesi Kolombiya'da manşetlere taşındı.
Öte yandan Fransız ve Alman basını da dev maça yer ayırdı. İşte onlardan bazıları...
(Kolombiya) Balonlatino: "Radamel Falcao ilk derbi maçında parlayamadı" başlığını atan site, "Falcao'nun Galatasaray formasıyla ilk Fenerbahçe derbisi, kötü oyun nedeniyle skor olmadan sona erdi" ifadelerini kullandı. Site ayrıca derbi atmosferinden övgüyle söz etti.
(Kolombiya) Futbolred: "Falcao'nun Galatasaray'la ilk derbisinde kötü oyun" başlığı ile duyurulan haberde Falcao'nun 93 dakika süre aldığı ancak gol atamadığı ifade edildi.