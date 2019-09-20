Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike!
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi şimdiden konuşulmaya başlandı. 28 Eylül'de kozlarını paylaşacak olan iki dev kulüp için de maçın önemi çok büyük. Derbiden önce Ali Koç'un sert açıklamalarına Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in de aynı karşılığı vermesiyle taraftarlar arasında da tansiyon yükseldi...
20 Eylül 2019 Cuma 11:08
Güncelleme: 20.09.2019 11:08
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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında başlayan 'sicil' kavgası giderek büyüyor...
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Ali Koç'un sert açıklamalarına Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in aynen karşılık vermesinin ardından gerilim bu kez de sosyal medyaya sıçradı.
İki takım tarafarları arasında karşılıklı suçlama ve atışmalar dün de artarak devam etti.
Ortaya çıkan bu tablo, 28 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi endişeleri de artırıyor. Otoriteler, "Bu ateş sönmezse derbi büyük olayrlara gebe" dedi.
BİR YERE GÖTÜRMEYECEK - İLKER YAĞCIOĞLU
Bu tartışmalar bizi hiç bir yere götürmeyecek... 1 hafta sonra derbi oynanacak. Şimdiden ortam yay gibi gerildi...