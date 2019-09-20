Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi şimdiden konuşulmaya başlandı. 28 Eylül'de kozlarını paylaşacak olan iki dev kulüp için de maçın önemi çok büyük. Derbiden önce Ali Koç'un sert açıklamalarına Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in de aynı karşılığı vermesiyle taraftarlar arasında da tansiyon yükseldi...

20 Eylül 2019 Cuma 11:08 Güncelleme: 20.09.2019 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





