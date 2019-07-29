Galatasaray Falcao'da mutlu sona ulaştı! İşte anlaşmanın detayları...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir devam eden santrfor arayışı son buldu ve yıldız golcü Radamel Falcao ile her konuda anlaşma sağlandı. İşte Galatasaray ile Kolombiyalı golcü arasındaki anlaşmanın detayları...