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Galatasaray Falcao'da mutlu sona ulaştı! İşte anlaşmanın detayları...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir devam eden santrfor arayışı son buldu ve yıldız golcü Radamel Falcao ile her konuda anlaşma sağlandı. İşte Galatasaray ile Kolombiyalı golcü arasındaki anlaşmanın detayları...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:58
Güncelleme: 29.07.2019 22:03
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Galatasaray transferde bombayı Radamel Falcao ile patlatıyor.
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Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, bu arenada başarı sağlayacak bir kadro yapılanması için kolları sıvamıştı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de yaptığı açıklamasında Radamel Falcao ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.
Sarı-kırmızılılarda Falcao transferi ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı.
Kolombiyalı golcü ile Galatasaray arasındaki anlaşma basına sızdı.