Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı elinden kaçırdı! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı elinden kaçırdı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sadece maddi kayba neden olmadı. Bu durum sarı kırmızılı ekibin transfer çalışmalarını da sekteye uğrattı!
30 Kasım 2018 Cuma, 17:10:05
Güncelleme: 17:15:12
Sezon başında Gomis'i gönderen Galatasaray, bu devre arasında en az bir golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor.
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Sarı kırmızılı ekip sezonun geri kalan kısmında gol sorunu yaşamamak için gol problemlerini kökünden çözecek bir golcü almayı planlıyor ancak bir sorun var.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi, büyük bir yıldıza sarı-kırmızılı forma giydirme planını da suya düşürdü.
Aslan, ara transferde Avrupa'ya dönmek isteyen ve Milan ile de görüşen Zlatan İbrahimovic ile anlaşma noktasına gelmişti.
İsveçli yıldızın tek şartı; takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasıydı.