Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı elinden kaçırdı! - Galeri - Fotomaç
30 Kasım 2018, Cuma
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Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sadece maddi kayba neden olmadı. Bu durum sarı kırmızılı ekibin transfer çalışmalarını da sekteye uğrattı!
30 Kasım 2018 Cuma, 17:10:05 Güncelleme: 17:15:12
Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı elinden kaçırdı!

Sezon başında Gomis'i gönderen Galatasaray, bu devre arasında en az bir golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor.

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Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı elinden kaçırdı!

Sarı kırmızılı ekip sezonun geri kalan kısmında gol sorunu yaşamamak için gol problemlerini kökünden çözecek bir golcü almayı planlıyor ancak bir sorun var.

Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi, büyük bir yıldıza sarı-kırmızılı forma giydirme planını da suya düşürdü.

Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı elinden kaçırdı!

Aslan, ara transferde Avrupa'ya dönmek isteyen ve Milan ile de görüşen Zlatan İbrahimovic ile anlaşma noktasına gelmişti.

Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı elinden kaçırdı!

İsveçli yıldızın tek şartı; takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasıydı.

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