Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sadece maddi kayba neden olmadı. Bu durum sarı kırmızılı ekibin transfer çalışmalarını da sekteye uğrattı!

30 Kasım 2018 Cuma, 17:10:05 Güncelleme: 17:15:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





