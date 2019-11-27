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Galatasaray-Club Brugge maçında kulübe karıştı! Hasan Şaş...
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, sahasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 11. dakikada Adem Büyük, Club Brugge'ün golünü 90+2. dakikada Krepin Diatta kaydetti. İşte ne olduysa bu golden sonra oldu... Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, maçın son anlarında gelen golün ardından Club Brugge yedek kulübesine doğru hareketlendi. Peki, o an ve sonrasında neler yaşandı? İşte o kareler ve ayrıntılar...
27 Kasım 2019 Çarşamba 07:45
Güncelleme: 27.11.2019 09:19
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Galatasaray-Club Brugge maçında kulübe karıştı! Hasan Şaş...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı.
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Galatasaray-Club Brugge maçında kulübe karıştı! Hasan Şaş...
İki takım arasındaki saha içi mücadelenin yanı sıra iki takım yedek kulübeleri de hareketliydi...
Galatasaray-Club Brugge maçında kulübe karıştı! Hasan Şaş...
Maç içinde futbolcular arasında yaşanan tartışmalar yedek kulübesine de sıçradı.
Galatasaray-Club Brugge maçında kulübe karıştı! Hasan Şaş...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ClubBrugge Teknik Direktörü PhilippeClement bir pozisyonu tartıştı.
Galatasaray-Club Brugge maçında kulübe karıştı! Hasan Şaş...
Öte yandan ClubBrugge'ün 90+3. attığı gol sonrası yedek kulübelerinde hareketlenme oldu.