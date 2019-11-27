Galatasaray-Club Brugge maçında kulübe karıştı! Hasan Şaş... 

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, sahasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 11. dakikada Adem Büyük, Club Brugge'ün golünü 90+2. dakikada Krepin Diatta kaydetti. İşte ne olduysa bu golden sonra oldu... Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, maçın son anlarında gelen golün ardından Club Brugge yedek kulübesine doğru hareketlendi. Peki, o an ve sonrasında neler yaşandı? İşte o kareler ve ayrıntılar...