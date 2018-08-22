Galatasaray Chelsea’den Gary Cahill için düğmeye bastı! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Chelsea’den Gary Cahill için düğmeye bastı!
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:18:12
Güncelleme: 01:26:22
Galatasaray Chelsea’den Gary Cahill için düğmeye bastı!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in istediği takviyeleri yapmak için bizzat kolları sıvadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Chelsea’den Gary Cahill için düğmeye bastı!
Cengiz, stoper adayları arasında yer alan Gary Cahill için Chelsea'nin Futbol Direktörü Marina Granovskaya ile temasa geçti.
Galatasaray Chelsea’den Gary Cahill için düğmeye bastı!
Cengiz, ilk iki maçta kadroya alınmayan yıldız futbolcuya talip olduklarını söyledi.
Galatasaray Chelsea’den Gary Cahill için düğmeye bastı!
Granovskaya da Cahill'le görüşmeye izin veren belgeyi ve teklif beklediklerini belirten yazıyı G.Saray'a gönderdi. Cimbom şimdi teklif hazırlıyor
Galatasaray Chelsea’den Gary Cahill için düğmeye bastı!
32 yaşında, 1.93 m. boyundaki Cahill, G.Saray'ın öncelikli hedefleri arasında