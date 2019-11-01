Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalar!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 3 puanı 2 golle aldı. Teknik patron Fatih Terim ilk 11'de birçok farklı isme yer verirken Galatasaray'ın gollerini Talbi (k.k) ve Babel (pen.) kaydetti. Karşılaşma sonrası iki cepheden de ardı ardında açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...