Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalar! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalar!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 3 puanı 2 golle aldı. Teknik patron Fatih Terim ilk 11'de birçok farklı isme yer verirken Galatasaray'ın gollerini Talbi (k.k) ve Babel (pen.) kaydetti. Karşılaşma sonrası iki cepheden de ardı ardında açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...

1 Kasım 2019 Cuma 23:03 Güncelleme: 01.11.2019 23:03
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalar!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 ile geçti.

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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalar!

Sarı-Kırmızılılar kritik haftada aldığı puanla puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla 5. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalar!

Karşılaşma sonrası iki cepheden de art arda açıklamalar geldi.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalar!

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalar!

SERI: Bu akşam kazanma isteğimizi gösterdik. Fiziksel olarak sahada gösterdiğimiz efor önemliydi. Hep beraber koştuk, mücadele ettik. Bu çok önemliydi.

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