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Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isimle söz kesildi
Süper Lig'e corona virüsü arası sonrası iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gelecek sezonun kadro planlamasında ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı ekip, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isimle söz kesti. İşte detaylar...
19 Haziran 2020 Cuma 08:15
Güncelleme: 19.06.2020 08:15
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Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından, 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak, taraftarlarını üzmüştü.
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Öte yandan mücadele esnasında sakatlanarak oyundan çıkan Muslera ve Andone'nin de yapılan testler sonrası takımdan uzun süre ayrı kalacağı haberi sarı-kırmızılı camiada daha da büyük bir üzgünlük yaratmıştı.
Kalan son 7 hafta öncesi lider Trabzonspor ile puan farkı 6'ya çıkan Galatasaray, şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaşırken, gelecek sezon planlamalarına da hız verdi.
Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom, yılın transferinde sona geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için söz kesildi. İşte tüm detaylar...