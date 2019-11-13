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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Cengiz, 'Gündemimde şu an seçim yok. Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular." şeklinde konuştu. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları.
13 Kasım 2019 Çarşamba 22:25
Güncelleme: 13.11.2019 23:09
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonunda katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
"Genel kurulda rica ettim. Şu anda bile kazık çakmış değilim. Biz bir sevdanın peşindeyiz, buna Anadolu tabiriyle 'namus belası' denir."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
"Ayın 23'üydü, 1 hafta içinde ödenmesi gereken 190 milyon para vardı. Fatih Hocam aradı, çok üzgündü. Dışarıda kış varken içeride bahar olmaz, siz istediğiniz kadar sobayı ısıtın, kış var orada. Takımın geleceğini düşünüyor, teknik insan."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
"O anda ayrılabilirdim çok kolay, idari ibrasızlık tüzükte yazıyor. Ayrılmadım. Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım, tek nedeni bu. Aile olarak da tartıştık. Ayrılsaydım kaçtı, borcu bıraktı denecekti arkamdan. 10 oyuncunun serbest kalma durumu vardı."