Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Cengiz, 'Gündemimde şu an seçim yok. Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular." şeklinde konuştu. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları.