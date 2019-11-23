Fransızlar Mustafa Cengiz'i yalanladı! İşte Falcao gerçeği

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sabah Gazetesi'nin organize ettiği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Falcao ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cengiz, 'Oynamak için kendini zorlayınca aşilde ödem oluştu. Sakat gelmedi. Kimse aptal değil biz de değiliz. Futbolcuları sağlık testinden geçiririz. Bazıları gibi önce imzalayıp sonra teste sokmayız.' dedi. Ancak Fransa'dan gelen haberler Mustafa Cengiz'i adeta yalanlar nitelikte. İşte Galatasaray'da Falcao gerçeği...

23 Kasım 2019 Cumartesi 10:30 Güncelleme: 23.11.2019 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





