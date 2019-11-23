Fransızlar Mustafa Cengiz'i yalanladı! İşte Falcao gerçeği - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Fransızlar Mustafa Cengiz'i yalanladı! İşte Falcao gerçeği

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sabah Gazetesi'nin organize ettiği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Falcao ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cengiz, 'Oynamak için kendini zorlayınca aşilde ödem oluştu. Sakat gelmedi. Kimse aptal değil biz de değiliz. Futbolcuları sağlık testinden geçiririz. Bazıları gibi önce imzalayıp sonra teste sokmayız.' dedi. Ancak Fransa'dan gelen haberler Mustafa Cengiz'i adeta yalanlar nitelikte. İşte Galatasaray'da Falcao gerçeği...
23 Kasım 2019 Cumartesi 10:30 Güncelleme: 23.11.2019 10:58
Fransızlar Mustafa Cengiz'i yalanladı! İşte Falcao gerçeği

Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Fransızlar Mustafa Cengiz'i yalanladı! İşte Falcao gerçeği

Galatasaray Başkanı'na seçim tartışmaları ve Radamel Falcao soruldu.

Fransızlar Mustafa Cengiz'i yalanladı! İşte Falcao gerçeği

Cengiz, Falcao'nun para için gelmediğini, Real Madrid'i geri çevirip sarı-kırmızılıları istediğini vurguladı;

Fransızlar Mustafa Cengiz'i yalanladı! İşte Falcao gerçeği

"Kariyerinin son dönemlerinde futbol tutkusunu yaşamak için geldi. Adımın hoparlörlerce değil taraftarlarca söylenmesini istiyorum diyerek geldi."

Fransızlar Mustafa Cengiz'i yalanladı! İşte Falcao gerçeği

'İDMANSIZ KENDİNİ YORDU'

"Kendisini on binlerce kişinin karşıladığını gördü. İdmansız kendini çok yordu, kaleden top çıkardı ve aşilde ödem oluştu.

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