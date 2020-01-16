Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!

Kadrosunu 3 yeni takviyeyle güçlendiren Galatasaray'da gözler şimdi ayrılacak isimlere yöneldi. Performansı geçtiğimiz 2 sezonun gerisinde kalan ve takım ayrılması beklenen Younes Belhanda'ya Arap kulüplerinin dışında bir teklif de Fransız devinden geldi. İşte detaylar...
16 Ocak 2020 Perşembe 07:14
Güncelleme: 16.01.2020 07:14
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İlk yarıda çizilen kötü performansın ardından ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Geçtiğimiz iki sezondan ziyade bu sene beklentilerin oldukça altında kalan ve taraftarlarla arası bozulan YounesBelhanda'nın takımdaki geleceği merak ediliyor.
Oyuncu her ne kadar, "Kontratım devam ediyor, ben buradayım" dese de Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim'in de onayıyla Belhanda'yı satmak üzere düğmeye basmıştı.
Al Nassr, Al Hilal ve Al Ittihad'ın kadrosuna katmak istediği YounesBelhanda için Monaco da harekete geçti.
İlk görüşmede sarı- kırmızılı ekibin 7.5 milyon euro talep ettiği belirtilirken Fransızların bunu yüksek bulduğu ve indirim talep ettiği öğrenildi.
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek görüşeceği kaydedildi. Fas basını, Belhanda'nın Arap takımlarını beklettiğini ama Monaco'ya 'hayır' demeyeceğini yazdı.