Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!

Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!

Kadrosunu 3 yeni takviyeyle güçlendiren Galatasaray'da gözler şimdi ayrılacak isimlere yöneldi. Performansı geçtiğimiz 2 sezonun gerisinde kalan ve takım ayrılması beklenen Younes Belhanda'ya Arap kulüplerinin dışında bir teklif de Fransız devinden geldi. İşte detaylar...
16 Ocak 2020 Perşembe 07:14 Güncelleme: 16.01.2020 07:14
Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!

İlk yarıda çizilen kötü performansın ardından ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!

Geçtiğimiz iki sezondan ziyade bu sene beklentilerin oldukça altında kalan ve taraftarlarla arası bozulan Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merak ediliyor.

Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!

Oyuncu her ne kadar, "Kontratım devam ediyor, ben buradayım" dese de Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim'in de onayıyla Belhanda'yı satmak üzere düğmeye basmıştı.

Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!

Al Nassr, Al Hilal ve Al Ittihad'ın kadrosuna katmak istediği Younes Belhanda için Monaco da harekete geçti.

Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!

İlk görüşmede sarı- kırmızılı ekibin 7.5 milyon euro talep ettiği belirtilirken Fransızların bunu yüksek bulduğu ve indirim talep ettiği öğrenildi.

Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek görüşeceği kaydedildi. Fas basını, Belhanda'nın Arap takımlarını beklettiğini ama Monaco'ya 'hayır' demeyeceğini yazdı.

Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!
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