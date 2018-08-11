Fotomaçın usta kalemleri G.Saray maçını yazdı

Fotomaç'ın usta kalemleri G.Saray maçını yazdı
Rıdvan Dilmen: Zeminler skandal!
Öncelikli olarak futbol bütçemizle 6'ncı olduğumuz dünyada bu zeminlerin bu kadar ihmal edilmesinin teknik olarak bir açıklaması mutlaka vardır ama bence bir skandal.
Galatasaray kötü bir zeminde oynadığı Süper Kupa maçından sonra bu deplasmana çıktı.
Önceki gün oynanan Beşiktaş maçındaki kötü zeminden sonra, bu maçta da yine berbat bir zemin vardı.
Oyunun ilk yarısında Galatasaray hücum yaptığında özellikle yüksek toplarda pozisyona girdi.
Ankaragücü de savunma arkasına koşu bekliyordu ve bu şekilde de bir gol attılar.
İsmail Kartal'ın istediği, Fatih Terim'in ise istemediği oldu. Çünkü hep savunma arkasına atılan toplardan gol yiyorlar, üstelik bu sefer Denayer de yok. Fatih Terim muhtemelen ikinci golden sonra Maicon'a da derinlik yap demiştir.
Antrenörlerin artıları ve eksileriyle, bekledikleri ilk yarıda oldu. Bu zeminde bireysel çalım performanslarını değerlendirmek de çok kolay değil.
Oyuncular da haklı olarak pas hataları yaptılar. Terim ikinci golü bulduktan sonra beşli orta saha yaptı. 4-5-1'e dönüş yaptı.
Bu şekilde hem oyunu korudu hem de üçüncü golü buldu.
Takımlar kaybettikleri maçlardan sonra bazı kararlar alırlar. Örneğin Fatih Terim Akhisar maçında kaybettikten sonra sürpriz şekilde bazı oyuncuları oynatmadı.
Bu durum uzun vadede kırgınlıklar yaratabilir ama kısa vadede hemen cevap alma ihtimaliniz vardır. Öyle de oldu.
Fatih Terim hiç kimsenin yeri garanti değil mesajı verdi. Video Yardımcı Hakem uygulaması da sportmenliğe aykırı hareketleri ortadan kaldırması açısından önemli.
Ama yine de VAR'ı değerlendirmek için bir 7-8 hafta görmemiz gerekiyor.
Neticede insanla yapılıyor.
Hakemi değerlendirecek olursak da bugün harika, temiz bir maç yönetti.
Erman Toroğlu: Kafadan kopardı
Lig 18 takımdan kurulu. G.Saray, şampiyon olmaya mecbur takımlardan biri. Yani 18'de 1 olmaya oynayacak. İşi bir hayli zor. A.Gücü iyi bir takım, onun şansı G.Saray'a göre daha iyi. Neden ki? Çünkü onlar, 18'de 15'in içinde kalmaya oynayacak. Yani kümede kalmaya; bir yerde işi daha kolay.
İki sorunlu takım. Birisi çok paralar harcamış, harcarken çok gereksiz paralar saçmış. Diğerinde zaten para yok; neyi harcasın? Yıllarca dolandırılmış A.Gücü..
Dün akşam Fatih hoca daha sezon başı demeden, önünde bir süre var demeden, operasyona erken girdi. Yani ameliyata..
Narkoz da kullanmadı. Kafadan kelle kopardı. Bu kellelerden ikisini sonradan oyuna aldı, birini ısıttı, ısıttı, ısıttı kenarda; tencerenin dibi yandı ama almadı.