Fotomaçın usta kalemleri G.Saray maçını yazdı

Erman Toroğlu: Kafadan kopardı

Lig 18 takımdan kurulu. G.Saray, şampiyon olmaya mecbur takımlardan biri. Yani 18'de 1 olmaya oynayacak. İşi bir hayli zor. A.Gücü iyi bir takım, onun şansı G.Saray'a göre daha iyi. Neden ki? Çünkü onlar, 18'de 15'in içinde kalmaya oynayacak. Yani kümede kalmaya; bir yerde işi daha kolay.

İki sorunlu takım. Birisi çok paralar harcamış, harcarken çok gereksiz paralar saçmış. Diğerinde zaten para yok; neyi harcasın? Yıllarca dolandırılmış A.Gücü..

Dün akşam Fatih hoca daha sezon başı demeden, önünde bir süre var demeden, operasyona erken girdi. Yani ameliyata..

Narkoz da kullanmadı. Kafadan kelle kopardı. Bu kellelerden ikisini sonradan oyuna aldı, birini ısıttı, ısıttı, ısıttı kenarda; tencerenin dibi yandı ama almadı.