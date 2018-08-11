Forvete Dzyuba sürprizi! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Forvete Dzyuba sürprizi!

    11 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:52:46 Güncelleme: 00:53:43
    Forvete Dzyuba sürprizi!
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    Forvete Dzyuba sürprizi!

    Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. O isim Rusya'daki Dünya Kupası'nda attığı gollerle dikkat çeken Rus Milli Takımı'nın dev golcüsü Artem Dzyuba...

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    Forvete Dzyuba sürprizi!
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    Forvete Dzyuba sürprizi!

    Menajerler aracılığıyla görüşmelerin devam ettiğ 1.96 boyunda, 29 yaşındaki Rus devinin babasının da İstanbul'a davet edildiği öğrenildi.

    Forvete Dzyuba sürprizi!
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    Forvete Dzyuba sürprizi!

    Dzyuba'nın Avrupa Ligi'nde Zenit'in D.Minsk'e 4-0 yenildiği maçta 18 kişilik kadroya alınmaması da transfer iddialarını güçlendirdi.

    Forvete Dzyuba sürprizi!
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    Forvete Dzyuba sürprizi!

    Geçen sezon Tula'ya kiralanan Dzyuba, Beşiktaş'a önerilmişti.

    Forvete Dzyuba sürprizi!
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    Forvete Dzyuba sürprizi!

    Yıldız golcü, Dünya Kupası'nda 5 maçta 3 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

    Forvete Dzyuba sürprizi!
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    Forvete Dzyuba sürprizi!

    Bu sezon Rus Ligi'nde 2 maçta 1 gol attı.

    Forvete Dzyuba sürprizi!
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    Forvete Dzyuba sürprizi!
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