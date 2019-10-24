Florya'da Fatih Terim ve Belhanda zirvesi! Ayrılık...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaştığı maçta Belhanda ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında istenmeyen anlar yaşanmıştı. Galatasaray tribünleri Belhanda'yı protesto ederken Faslı yıldız da tribünlere el kol hareketinde bulunmuştu. Takımdan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda ile teknik direktör Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Belhanda'nın takımdaki geleceği de netleşmiş oldu. İşte Fatih Terim ve Belhanda zirvesinin detayları...
24 Ekim 2019 Perşembe 19:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, Younes Belhanda ile ilgili kesin kararını verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
RealMadrid karşılaşmasında oyundan alınırken Galatasaray tribünlerin bir bölümünün protesto ettiği ve kendisine tepki gösteren bölüme sinirlenen YounesBelhanda ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.
Faslı oyuncunun biletinin kesildiği ve hatta Belhanda'nın menajeri ile görüşerek kendisine kulüp bulmasını istediği gündeme geldi. Ancak Florya'daki tablo ise ortaya çıktı.
FATİH TERİM İLE BİR ARAYA GELDİ
Bugün öğleden sonra Galatasaray taraftarından özür dileyen ve sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlayan YounesBelhanda ise sabah antrenmanı sonrasında Teknik Direktör Fatih Terim bir araya geldi.
HATASINI KABUL ETTİ
Belhanda'nın Fatih Terim ile yaptığı görüşmenin ardından hatasını kabul ederek özür mesajını yayınladığı belirtildi.