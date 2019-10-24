Florya'da Fatih Terim ve Belhanda zirvesi! Ayrılık...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaştığı maçta Belhanda ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında istenmeyen anlar yaşanmıştı. Galatasaray tribünleri Belhanda'yı protesto ederken Faslı yıldız da tribünlere el kol hareketinde bulunmuştu. Takımdan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda ile teknik direktör Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Belhanda'nın takımdaki geleceği de netleşmiş oldu. İşte Fatih Terim ve Belhanda zirvesinin detayları...

24 Ekim 2019 Perşembe 19:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





