Flaş transfer itirafı! "Arda Turan bize gelmek istedi"
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Glasgow Rangers'ın eski altyapı direktörü Tommy Wilson, Arda Turan hakkında flaş bir transfer itirafında bulundu. İskoç antrenör, yıldız futbolcu ile U19 Milli Takımı forması giydiği dönemde transfer görüşmesi yaptığını söyledi. İşte o takım ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri
28 Eylül 2020 Pazartesi 16:22, Güncelleme 28.09.2020 16:24
Flaş transfer itirafı! "Arda Turan bize gelmek istedi"