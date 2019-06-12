Flaş gelişme! "Arda Turan Cimbom'a dönüyor"

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezona kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Finansal Fair Play gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Son olarak Galatasaray için Arda Turan iddiası ortaya atıldı. İşte yaşanan bu şok gelişmenin detayları...

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





