Flaş gelişme! "Arda Turan Cimbom'a dönüyor"

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezona kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Finansal Fair Play gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Son olarak Galatasaray için Arda Turan iddiası ortaya atıldı. İşte yaşanan bu şok gelişmenin detayları...
12 Haziran 2019 Çarşamba 21:05
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Son şampiyon Galatasaray sezonun tamamlasının ardından transferde vitesi yükseltti.
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Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
UEFA'dan gelecek karara göre transferde daha net adımlar atacak olan Galatasaray, transferde hata yapmak istemiyor.
Finansal Fair Play (FFP) gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-kırmızılılar, Diagne ve Belhanda gibi isimlere yüksek bir teklif gelirse elinden çıkararak yeni isimlere kaynak oluşturmayı planlıyor.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Galatasaray için Arda Turan söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor.