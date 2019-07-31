Fernando'dan Galatasaray ve Banega açıklaması!

Galatasaray önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan yeni transferlerle de kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bazı isimlerle de yolları ayrılmıştı. O isimlerden biri de 4.5 milyon euro karşılığında İspanya'nın Sevilla takımına satılan Fernando Reges'ten eski takımı Galatasaray ve Sarı-Kırmızılılar'ın da transfer gündeminde bulunan Ever Banega için açıkla geldi. İşte detaylar...