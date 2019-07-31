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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fernando'dan Galatasaray ve Banega açıklaması!

Galatasaray önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan yeni transferlerle de kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bazı isimlerle de yolları ayrılmıştı. O isimlerden biri de 4.5 milyon euro karşılığında İspanya'nın Sevilla takımına satılan Fernando Reges'ten eski takımı Galatasaray ve Sarı-Kırmızılılar'ın da transfer gündeminde bulunan Ever Banega için açıkla geldi. İşte detaylar...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 06:38 Güncelleme: 31.07.2019 19:20
Fernando'dan Galatasaray ve Banega açıklaması!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken transferde de hareketli günler yaşanıyor.

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Fernando'dan Galatasaray ve Banega açıklaması!

Takımdan gönderilen isimlerle de adından söz ettiren Sarı-Kırmızılılar'da Sevilla'ya satılan Fernando Reges'ten eski takımı Galatasaray ve Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde bulunan Ever Banega hakkında açıklamalarda bulundu.

Fernando'dan Galatasaray ve Banega açıklaması!

Galatasaray'ın 4.5 milyon euroya Sevilla'ya sattığı Fernando Reges, İspanya'da röportaj verdi.

Fernando'dan Galatasaray ve Banega açıklaması!

Sevilla'nın YouTube hesabına röportaj veren Brezilyalı futbolcu, İspanya'daki yeni hayatını anlattı.

Fernando'dan Galatasaray ve Banega açıklaması!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uyum sorunu yaşayacağını düşündüğünü söyleyen Fernando, sarı kırmızılı takımın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Banega hakkında da konuştu.

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