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Fatih Terim'in gönderilecekler listesindeydi! Kalmasına karar verildi
Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık galibiyetle kapatmasına rağmen önceki maçlarda sergilenen performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Takımda ocak ayında radikal değişimlerin olacağını açıklayan Fatih Terim'in sürpriz bir kararla yıldız futbolcuyu göndermekten vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
31 Aralık 2019 Salı 08:36
Güncelleme: 31.12.2019 08:36
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Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, ligin ilk yarısını arzu ettiği noktada kapatamadı. Sezon içerisinde Avrupa'ya veda eden Cimbom'da, ligde alınan istikrarsız sonuçlar da eklenince Fatih Terim çarpıcı bir çıkış yapmıştı.
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Birçok maç sonrası ocak ayında takımda önemli değişikliklerin olacağını ima eden Fatih Terim ilk hamlesini, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak yapmıştı. Nzonzi ile birlikte birkaç ismin daha bileti kesilmişti.
Tecrübeli çalıştırıcının gönderilecekler listesinde baş sıralarda bulunan sürpriz ismi takımda tutma kararı aldığı öğrenildi. İşte o isim...
Fulham'dan 1.5 milyon Euro'ya kiralanan ve 2.8 milyon Euro garanti ücret ödenen Jean Michael Seri, sezonun ilk yarısında beklentileri karşılamadı.
Sabah'ta yer alan habere göre StevenNzonzi ile birlikte ocak ayında gönderileceği konuşulan Fildişi Sahilli oyuncunun takımda kalmasına karar verildi.