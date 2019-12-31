Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, ligin ilk yarısını arzu ettiği noktada kapatamadı. Sezon içerisinde Avrupa'ya veda eden Cimbom'da, ligde alınan istikrarsız sonuçlar da eklenince Fatih Terim çarpıcı bir çıkış yapmıştı.