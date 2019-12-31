Fatih Terim'in gönderilecekler listesindeydi! Kalmasına karar verildi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
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Fatih Terim'in gönderilecekler listesindeydi! Kalmasına karar verildi

Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık galibiyetle kapatmasına rağmen önceki maçlarda sergilenen performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Takımda ocak ayında radikal değişimlerin olacağını açıklayan Fatih Terim'in sürpriz bir kararla yıldız futbolcuyu göndermekten vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

31 Aralık 2019 Salı 08:36 Güncelleme: 31.12.2019 08:36
Fatih Terim'in gönderilecekler listesindeydi! Kalmasına karar verildi

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, ligin ilk yarısını arzu ettiği noktada kapatamadı. Sezon içerisinde Avrupa'ya veda eden Cimbom'da, ligde alınan istikrarsız sonuçlar da eklenince Fatih Terim çarpıcı bir çıkış yapmıştı.

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Fatih Terim'in gönderilecekler listesindeydi! Kalmasına karar verildi

Birçok maç sonrası ocak ayında takımda önemli değişikliklerin olacağını ima eden Fatih Terim ilk hamlesini, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak yapmıştı. Nzonzi ile birlikte birkaç ismin daha bileti kesilmişti.

Fatih Terim'in gönderilecekler listesindeydi! Kalmasına karar verildi

Tecrübeli çalıştırıcının gönderilecekler listesinde baş sıralarda bulunan sürpriz ismi takımda tutma kararı aldığı öğrenildi. İşte o isim...

Fatih Terim'in gönderilecekler listesindeydi! Kalmasına karar verildi

Fulham'dan 1.5 milyon Euro'ya kiralanan ve 2.8 milyon Euro garanti ücret ödenen Jean Michael Seri, sezonun ilk yarısında beklentileri karşılamadı.

Fatih Terim'in gönderilecekler listesindeydi! Kalmasına karar verildi

Sabah'ta yer alan habere göre Steven Nzonzi ile birlikte ocak ayında gönderileceği konuşulan Fildişi Sahilli oyuncunun takımda kalmasına karar verildi.

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