Fatih Terim'in Diagne kararı! Yerine...

Galatasaray'da teknik ekip yeni sezon planını belirledi. Galatasaray'da satılması gündemde olan Diagne'nin yerine görev yapacak santrfor Mitroglou olacak. Sakatlığı nedeniyle bekleneni veremeyen Yunan golcü, yaz kampında İtalyan kondisyoner Bartali'ye teslim edilerek yeni sezonda forvette komutayı devralacak.
26 Mayıs 2019 Pazar 09:11
Güncelleme: 26.05.2019 09:22
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Ara transferin son günü gelen KostasMitroglou'nun Galatasaray'daki bir golünün değeri 750 bin Euro oldu.
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9 kez giydiği sarı-kırmızılı formayla sadece ligde Akhisar'a ve kupada Yeni Malatya'ya gol atabilen Mitroglou sakatlık problemi yüzünden beklentileri karşılayamadı. Ancak Galatasaray, Yunan forvetten umudunu kesmedi.
Kiralık sözleşmesi1 yıl daha devameden Mitroglou'nunkadroda tutulacağıöğrenildi. Dış basında çıkan 'Marsilya'ya geri gönderilecek' haberleri ise gerçeği yansıtmıyor.
BİRİNCİ FORVET OLACAK Sabah'ta yer alan habere göre; Diagne'ye iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak sarı-kırmızılı kulüp, yenisezonda forvette 2. alternatifiolarak Mitroglou'yudüşünüyor.
Hazırlık kampını heyecanla bekleyen 30 yaşındaki Yunan golcü, İtalyan kondisyonerAlbertoBartali'yeemanet edilecek ve yüzde 100 hazır hale getirilecek.