Fatih Terim'in Diagne kararı! Yerine... - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Fatih Terim'in Diagne kararı! Yerine...

Galatasaray'da teknik ekip yeni sezon planını belirledi. Galatasaray'da satılması gündemde olan Diagne'nin yerine görev yapacak santrfor Mitroglou olacak. Sakatlığı nedeniyle bekleneni veremeyen Yunan golcü, yaz kampında İtalyan kondisyoner Bartali'ye teslim edilerek yeni sezonda forvette komutayı devralacak.
26 Mayıs 2019 Pazar 09:11 Güncelleme: 26.05.2019 09:22
Fatih Terim'in Diagne kararı! Yerine...

Ara transferin son günü gelen Kostas Mitroglou'nun Galatasaray'daki bir golünün değeri 750 bin Euro oldu.

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Fatih Terim'in Diagne kararı! Yerine...

9 kez giydiği sarı-kırmızılı formayla sadece ligde Akhisar'a ve kupada Yeni Malatya'ya gol atabilen Mitroglou sakatlık problemi yüzünden beklentileri karşılayamadı. Ancak Galatasaray, Yunan forvetten umudunu kesmedi.

Fatih Terim'in Diagne kararı! Yerine...

Kiralık sözleşmesi 1 yıl daha devam eden Mitroglou'nun kadroda tutulacağı öğrenildi. Dış basında çıkan 'Marsilya'ya geri gönderilecek' haberleri ise gerçeği yansıtmıyor.

Fatih Terim'in Diagne kararı! Yerine...

BİRİNCİ FORVET OLACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Diagne'ye iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezonda forvette 2. alternatifi olarak Mitroglou'yu düşünüyor.

Fatih Terim'in Diagne kararı! Yerine...

Hazırlık kampını heyecanla bekleyen 30 yaşındaki Yunan golcü, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'ye emanet edilecek ve yüzde 100 hazır hale getirilecek.

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