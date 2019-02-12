Fatih Terim'e hakaret davasında karar çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret ettiği, tehditte bulunduğu ve kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek yaydığı suçlamalarıyla hakkında iki ayrı dava açılan Selahaddin Aydoğdu'yla ilgili karar verildi.
12 Şubat 2019 Salı 13:51
Güncelleme: 12.02.2019 13:53
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Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Aydoğdu ve taraf avukatları hazır bulundu. Terim, duruşmaya katılmadı.
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Terim'in kişisel bilgilerini basın mensuplarına verdiğine ilişkin suçlamayı kabul etmeyen Aydoğdu, ifade tutanağı olan o belgede kendisinin de bilgilerinin olduğunu söyleyerek, "Eğer gazetecilere bu belgeleri vermiş olsaydım, bunu inkar etmezdim. Bu suçtan beraatimi istiyorum." dedi.
Bu davanın konusu olmamakla birlikte 15 Temmuz 2017'de iş yerinin basılmasına ilişkin Terim'e "takipsizlik" verildiğini, buna itiraz ettiğini söyleyen Aydoğdu, "Sonuçta gece yarısı Terim tarafından iş yerim basıldı. Olaydan mağdur oldum. Soruşturmayı yürüten savcı, iş yerimin halka açık bir yer olduğu için burada bir suç unsuru görmemiş. O olay nedeniyle sürekli duruşmalara gittim, geldim. mağdurum." ifadelerini kullandı.
Olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda Terim'le ilgili söylediği sözlerin arkasında olduğunu, bundan pişmanlık duymadığını söyleyen Aydoğdu, ceza verilip verilmemesi konusunda takdiri mahkemeye bıraktığını ifade etti.
Hakim, "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Aydoğdu'nun bu cezasını erteledi.