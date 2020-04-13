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Fatih Terim'den yönetime şoke eden rapor! Hepsi gönderilsin...
Galatasaray'da corona virüsü testi pozitif çıkan isimlerden Fatih Terim taburcu olmuş ve evden çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilmişti. Tecrübeli teknik adamın bu dönemde sarı-kırmızılı yönetime hazırladığı bir raporu sunduğu öğrenildi. Terim'in sunduğu bu rapor yönetim dahil herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
13 Nisan 2020 Pazartesi 17:50
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Cimbom'da revizyon çalışmaları başladı. Terim, Cengiz ve yöneticilerle görüşerek gelecek sezon için düşüncelerini söyledi.
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Terim, Muslera hariç diğer yabancıların gerekirse satılabileceğini ifade etti.
FALCAO İYİ BİR TEKLİFE SATILACAK Fatih Terim'in Falcao, Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes gibi yabancıların da iyi bir teklif gelmesi durumunda gelir elde etmek için satılabileceğini söylediği ortaya çıktı.
BABEL VE DIAGNE GÖNDERİLECEK Nagatomo, Mariano ve Andone'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. 3 isimle sözleşme yenilenmeyecek. Ayrıca Jimmy Durmaz, Babel ve Diagne ile de yollar kesin olarak ayrılacak.
DONK'UN DURUMU NETLEŞMEDİ Donk'un durumu henüz netleşmezken Selçuk İnan'a da jübile yapılacak. Cimbom'da Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Taylan Antalyalı yerli oyuncular oldukları için kalacak.