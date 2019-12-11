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Fatih Terim'den son dakika değişikliği! İşte Galatasaray'ın Paris Saint Germain 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Galatasaray, dünya devi PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'inde herhangi bir iddiası kalmayan Cimbom, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek için kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesi Fatih Terim 11'de flaş bir değişikliğe gitti. İşte Paris Saint Germain - Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi bilinmesi gerekenler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
11 Aralık 2019 Çarşamba 14:30
Güncelleme: 11.12.2019 15:37
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşıyor.
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Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.
A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.
Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.