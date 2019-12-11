Fatih Terim'den son dakika değişikliği! İşte Galatasaray'ın Paris Saint Germain 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Galatasaray, dünya devi PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'inde herhangi bir iddiası kalmayan Cimbom, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek için kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesi Fatih Terim 11'de flaş bir değişikliğe gitti. İşte Paris Saint Germain - Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi bilinmesi gerekenler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

11 Aralık 2019 Çarşamba 14:30 Güncelleme: 11.12.2019 15:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





