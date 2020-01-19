Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, Emre Akbaba ve Falcao'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, bir süredir transferde ismi geçen Arda Turan konusuna da değindi.
19 Ocak 2020 Pazar 18:51
Güncelleme: 19.01.2020 18:55
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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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İkinci yarının 57. dakikasında Cimbom, RadamelFalcao ile durumu 2-0'a getirirken Denizlispor64'te durumu 2-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı antrenör Fatih Terim, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunurken Arda Turan konusuna da değindi.
İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI
"Hepimizin hayal ettiği bir oyun var. Bu oyun için çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Çalışmalarımızın iyi oyun noktasında olduğuna inanıyorum. Yine gereksiz bir pozisyonda sıkıntıya girdik ama oyun anlayışımızdan vazgeçmedik"
"Pozisyonlarımızı daha iyi sonuçlandırmamızı beklerdim. İyi oynadık ama daha var mı, var! Daha ister mi, ister! 2-0'dan sonraki rehavet bize yaramadı, artık her maç final. Yine başarırız, yine geçeriz, yine yaparız ama daha fazla çalışmamız lazım"