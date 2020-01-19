Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması!

"Pozisyonlarımızı daha iyi sonuçlandırmamızı beklerdim. İyi oynadık ama daha var mı, var! Daha ister mi, ister! 2-0'dan sonraki rehavet bize yaramadı, artık her maç final. Yine başarırız, yine geçeriz, yine yaparız ama daha fazla çalışmamız lazım"