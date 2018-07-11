Fatih Terim ve Ndiaye'nin aralarını Gomis yaptı

BİZE AFFETMEK DÜŞER

Bu noktada köprüleri yeniden kuran isimse herkesin sevgilisi olmayı başaran Bafetimbi Gomis oldu. Fransız yıldız, Ndiaye'nin "Galatasaray'dan ayrılmam büyük hataydı. Dönmeyi çok istiyorum" mesajını iletti. Badou Ndiaye'nin çok pişman olduğunu öğrenen Fatih Terim, "Biz büyüklere de onları affetmek düşer" diyerek gerekli çalışmaların başlamasını istedi.



